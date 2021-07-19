المدرب البنزرتي "يشنق" لاعب الوداد الصغير بعد تسببه بضربة جزاء (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

عنّف المدرب التونسي فوزي البنزرتي لاعبي الوداد البيضاوي المغربي خلال مباراة الفريق أمام اتحاد طنجة، أمس الأحد، في الجولة 28 من الدوري المغربي لكرة القدم، التي انتهت بخسارة الوداد 2-4، إذ بدا البنزرتي غاضباً ومنفعلاً رغم ان فريقه ضمن التتويج باللقب قبل نهاية البطولة بثلاث جولات.





وأظهر فيديو متداول بين أنصار الوداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي المدرب البنزرتي يوبخ لاعب فريقه الناشئ حمزة أيت علال الذي تسبب في ركلة جزاء للمنافس، وذلك أثناء فترة شرب اللاعبين للمياه، حيث نفض القارورة من أمام فمه وأمسك برقبته، وسط حالة انقسام بين جماهير الوداد حول سلوك المدرب.

ولم تكن المرة الأولى التي يعنف فيها البنزرتي اللاعبين، فقبل مواسم أهدر مهاجم الوداد زهير المترجي فرصة سهلة لا تضيع أمام مرمى الغريم التقليدي الرجاء فما كان من المدرب التونسي إلا أن يصيح بوجهه ويسحبه من رقبته مراراً.

وعلق مشجعون غاضبون المشجع "إنساي": "البزرتي شنق على ايت علال"، فيما قال "سي فتحي": "بعد الهزيمة في الدوري المغربي.. فوزي البزرتي يواسي في إحدى لاعبيه.. يا رسول الله نعرفوك محرحر لكن برشا هكا".

البزرتي شنق على ايت علال ههههههههههههههههههههه pic.twitter.com/MvkFPIcBlX — Enissay 🇲🇦 (@mr_enissay) July 18, 2021

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