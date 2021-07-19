موسيماني يقلص الفارق بين الأهلي وريال مدريد.. وجماهير تعتبره أفضل من غوارديولا

المصدر: محمد الحتو ■ دبي

لم يكن أكثر المتفائلين يتوقع النهضة الفنية التي أجراها المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على الأهلي المصري منذ التعاقد معه في الأول من أكتوبر 2020، بتحقيقه كل البطولات الممكنة مع «الشياطين الحمر» حتى الآن وأبرزها تحقيق المركز الثالث في كأس العالم للأندية، والتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخ النادي العريق بعد الفوز العريض على كايزر تشيفيز الجنوب إفريقي 3-صفر، أول من أمس، في المباراة النهائية، ليقلص الفارق إلى ثلاثة ألقاب خلف نادي ريال مدريد الأكثر تتويجاً بالبطولات القارية في العالم.

ويملك النادي الإسباني في رصيده 26 لقباً قارياً، يليه الأهلي برصيد 23 لقباً، ثم بوكا جونيورز الأرجنتيني وميلان الإيطالي، ولكل منهما 18 لقباً، إذ جمع الأهلي حصيلته التاريخية من خلال تتويجه بدوري أبطال إفريقيا 10 مرات، وإحرازه لقباً للكونفدرالية، وأربعة ألقاب للأندية أبطال الكؤوس الإفريقية، وسبعة في السوبر الإفريقي، وحصده لقباً واحداً لبطولة الأفروآسيوية.

وتحول موسيماني إلى أسطورة حقيقية في جنوب إفريقيا بعدما أضاف لقبه الفردي الثالث للبطولة القارية (مرتان مع الأهلي وواحدة مع فريقه السابق صن داونز)، ما دفع جماهير على مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة الأندية العالمية في البطولات الأوروبية الخمس الكبرى للتعاقد معه، في ظل تمتعه بالمواصفات الفنية العالية من حيث واقعية كرة القدم وقدرته على التغيير والتحكم بمفاتيح اللعب أمام أقوى الخصوم والقراءة الصحيحة للمباريات، حتى ذهب البعض لاعتباره أفضل من المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا خلال الفترة الأخيرة!

وأصبح موسيماني ثاني مدرب في تاريخ الأهلي يحقق لقب دوري الأبطال في نسختين متتاليتين بعد البرتغالي مانويل جوزيه الذي توج بنسختي 2005 و2006، ليتحول إلى حالة تستحق التوقف أمامها، والتساؤل في ما إذا كان بإمكانه تولي تدريب فريق مصنف بالبطولات الخمس الكبرى الأوروبية وفقاً لترشيحات مشجعين في بلاده.

ويقول المشجع الذي يحمل اسم «ساكريفيس» عبر «تويتر»: «أقول لكم إن بيتسو موسيماني سيصبح أول مدرب إفريقي في إنجلترا»، فيما علق «أويلاني»: «موسيماني أفضل من غوارديولا وزيدان، الأهلي يطارد ريال مدريد»، في إشارة إلى أن الأهلي بات على بعد ثلاثة ألقاب ليعادل ريال مدريد الأكثر تتويجاً في قارته بلقب دوري أبطال أوروبا برصيد 26 بطولة قارية (13 بدوري أبطال أوروبا).

أمّا المشجع «لوينغا» فقال: «بيتسو موسيماني من أفضل ثلاثة مدربين في العالم، ما فعله مع الأهلي هو جنون مطلق، إنها الهيمنة، لقد أحبط إفريقيا، يسيطر تماماً على جنوب إفريقيا وكيف يفعل الشيء نفسه في مصر».

وتداول المشجعون فيديو للمدرب موسيماني متوشحاً بعلم جنوب إفريقيا، رافعاً الكأس الأغلى في القارة السمراء على مستوى الأندية، فيما غطت صوره مساحات واسعة من مواقع التواصل التي أشادت بإنجازه مع الأهلي، متوقعة أن يواصل حصاده للبطولات وتزيين خزائن القلعة الحمراء بها.. فهل يستمر موسيماني في اصطياد الكؤوس أم أنه سيخوض مهمة تدريبية في أوروبا - كما يتوقع الجمهور الإفريقي - بعد انتهاء عقده مع الأهلي صيف 2022؟

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ألقاب الأهلي «القارية»:

- دوري أبطال إفريقيا: 10 مرات.

- بطولة الكونفدرالية: مرة واحدة.

- بطولة الأندية أبطال الكؤوس

- الإفريقية: أربع مرات.

- السوبر الإفريقي: سبع مرات.

- بطولة الأفروآسيوية: بطولة واحدة.

الأندية الأكثر تتويجاً بالألقاب القارية في العالم:

1- ريال مدريد 26.

2- الأهلي 23.

3- بوكا جونيورز 18.

4- ميلان 18.

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