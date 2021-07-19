هالاند يتأسف على رحيل سانشو من دورتموند

المصدر: دورتموند ■ د.ب.أ

أعرب لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، إرلينغ هالاند، عن أسفه لرحيل زميله جادون سانشو إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وفي مقابلة مع قناة «ستاديوم أسترو» الماليزية على موقع يوتيوب، قال هالاند عن زميله في خط الهجوم: «جادون وأنا كنا نفهم بعضنا، وهو لاعب ممتاز، ومن المحزن بالطبع أنه سيرحل لكن هذه هي كرة القدم».

وأعرب النرويجي الدولي عن تفاؤله حيال قدرة ناديه على سد الفجوة التي أحدثها رحيل سانشو، وقال: «لدينا لاعبون آخرون أتفاهم معهم بشكل جيد، وسيكون الأمر أفضل».

وأشار هالاند (20 عاماً) إلى أنه يتطلع إلى التعاون مع المدير الفني الجديد لدورتموند، ماركو روزه: «أعرفه من ستة أشهر قضيناها في سالزبورغ، وهو إنسان لطيف».

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