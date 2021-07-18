«الأولمبية الدولية» تناشد اليابانيين الترحيب بالرياضيين

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

أكدت اللجنة الأولمبية الدولية، أمس، أنها تتفهم قلق وشكوك الشعب الياباني تجاه إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية خلال تفشي الجائحة، وتقول إنها تأمل أن يتغير هذا الوضع في وقت لاحق نتيجة نجاح رياضيي الدولة المضيفة في المسابقات على أرض الواقع. وتقام ألعاب طوكيو 2020 الأولمبية التي تأجلت عاماً واحداً بسبب الجائحة العالمية من دون جماهير وفي ظل لوائح حجر صحي صارمة. وقال توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية في مؤتمر صحافي: «نناشد الشعب الياباني ونرجوه الترحيب بالرياضيين القادمين من شتى بقاع الأرض ودعمهم».

لكن الرأي العام الياباني لايزال فاتراً تجاه الدورة في خضم زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا والمخاوف من أن يساعد تدفق الزوار الأجانب على تحويل أولمبياد طوكيو إلى حدث ينشر العدوى، والذي بدوره يمكن أن يضع المزيد من الضغط على النظام الصحي الياباني المجهد بالفعل.

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