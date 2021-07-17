«كورونا» يلغي ودية منتخبي السلة الأميركي والأسترالي

المصدر: سيدني ■ رويترز

قال الاتحاد الأميركي لكرة السلة، إنه ألغى المباراة الودية ضد أستراليا، التي كان من المقرر إقامتها أمس، بسبب مخاوف من تفشي فيروس كورونا بين لاعبي المنتخب. وانتهت آمال برادلي بيل، في المشاركة في الأولمبياد، بعد إعلان الاتحاد الأميركي غياب لاعب واشنطن ويزاردز عن البطولة، بعد دخوله بروتوكول مكافحة فيروس كورونا، خلال معسكر الفريق في لاس فيجاس.

وجاءت عينة بيل إيجابية فيما دخل زميله جيريمي جرانت العزل، رغم أن عينته جاءت سلبية. وكتب الاتحاد الأميركي في حسابه في «تويتر» أمس، «بدافع الحذر الشديد تم إلغاء المباراة الودية بين المنتخب الأميركي، ونظيره الأسترالي».

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