ديوكوفيتش يؤكد مشاركته في الأولمبياد برسالة إلى طفل ياباني

المصدر: طوكيو ■ د.ب.أ

أكد لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، مشاركته في منافسات اللعبة بدورة الألعاب الأولمبية المرتقبة في العاصمة اليابانية طوكيو، خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال رسالة إلى طفل ياباني. ويتطلع ديوكوفيتش إلى الفوز بالميدالية الذهبية لفردي التنس في الأولمبياد، ليصبح على بعد لقب واحد من إنجاز الـ«غولدن سلام»، بجمعه جميع ألقاب البطولات الأربع الكبرى (غراند سلام)، وكذلك ذهب الأولمبياد في موسم واحد. وأكد ديوكوفيتش (34 عاماً)، مشاركته في أولمبياد طوكيو، من خلال رسالة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أول من أمس، وجهها إلى مشجع ياباني في احتفاله بعيد ميلاده السادس.

وتوّج ديوكوفيتش حتى الآن بألقاب بطولات أستراليا المفتوحة، وفرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، وإنجلترا المفتوحة (ويمبلدون)، ولم يعد متبقياً أمامه سوى أميركا المفتوحة (فلاشينج ميدوز)، بالإضافة لذهبية الأولمبياد.

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