الشرطة اليابانية تبحث عن ربّاع أوغندي اختفى في ظروف غامضة

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

أعلنت السلطات المحلية اليابانية، أمس، اختفاء الرباع الأوغندي جوليوس سيكيتوليكو، من المعسكر التدريبي لمنتخب بلاده، بعد غيابه عن الحضور بعد وقت قصير من الظهر، بالتوقيت المحلي، لإجراء اختبار «كوفيد-19»، وذلك قبل أسبوع واحد من افتتاح دورة طوكيو. وأضافت في بيان أن هذا الرياضي البالغ من العمر 20 عاماً اختفى من فندق إيزوميسانو بالقرب من أوساكا (غرب)، حيث كان يقيم مع مجموعته الأوغندية. وكانت السلطات اليابانية تبحث عن سيكيتوليكو من أجل الخضوع لاختبار فيروس كورونا، ولم يكن في غرفته بالفندق. وقالت مدينة إيزوميسانو في بيان «اختفى أحد أعضاء الوفد الأوغندي الذي استقبلته المدينة كمدينة مضيفة، ولا يمكن الوصول إليه».

وتابعت أن سيكيتوليكو تغيَّب عن الحضور للخضوع إلى فحص «بي سي آر» للكشف عن «كوفيد-19» بعد الظهيرة بوقت قصير، وتم إطلاق إنذار البحث عنه، عندما لم يتم العثور عليه في غرفته بالفندق.

• سيكيتوليكو (20 عاماً) اختفى فجأة من فندق الإقامة بعد تغيّبه عن حضور فحص «كورونا».

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