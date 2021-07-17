فاران يقترب من مغادرة ريال مدريد إلى مان يونايتد

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

أشارت وسائل إعلام فرنسية إلى أن ريال مدريد بات مقتنعاً بضرورة السماح لمدافعه الفرنسي رافاييل فاران بالمغادرة إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك على خلفية رغبة اللاعب بالرحيل، خصوصاً مع الاهتمام الكبير الذي يوليه مان يونايتد لضم اللاعب.

ومع تبقي موسم واحد فقط في عقده الذي ينتهي في صيف 2022، عرض الريال على فاران تجديد عقده لموسم واحد، مع تخفيض أجره كبقية اللاعبين، وهو الأمر الذي لا يريده فاران، ما جعله يصر بحسب وسائل إعلام فرنسية وإسبانية بينها صحيفة «ماركا» على الرحيل وبدء مفاوضات جادة مع إدارة مان يونايتد التي فتحت قنوات الاتصال مع وكيل فاران ونادي ريال مدريد لإنهاء الصفقة في الأيام المقبلة.

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