رئيس بنفيكا يستقيل بسبب مزاعم تهرب ضريبي وغسل أموال

المصدر: بورتو ■ أ.ف.ب

قال بنفيكا المنافس في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم أول من أمس، إن رئيسه لويس فيليبي فييرا، الذي تم إيقاف نشاطه بعد اعتقاله في مزاعم تهرب ضريبي وغسل أموال، استقال من منصبه. وقال فييرا، الذي ترأس النادي لمدة 18 عاماً، في رسالة إلى رئيس مجلس الإدارة إنه لم يعد في وضع يسمح له بالقيام بواجباته عقب اعتقاله. وقال بنفيكا في بيان في موقعه على الإنترنت «يناشد مديرو بنفيكا الجماهير الالتفاف حول الأهداف المشتركة وحماية المصالح العليا للنادي». وأضاف البيان أن مجلس الإدارة سيجتمع لوضع اللمسات النهائية على التغييرات في رئاسة النادي. وقال ممثلو الإدعاء إن فييرا (72 عاماً) اعتقل الأسبوع الماضي لاستجوابه بشأن صفقات تزيد قيمتها على 100 مليون يورو (118 مليون دولار) ربما تسببت في خسائر مالية فادحة للبلاد والعديد من الشركات. وقرّرت المحكمة السبت الماضي أن فييرا سيبقى قيد الإقامة الجبرية في منزله حتى يدفع ثلاثة ملايين يورو قيمة الكفالة، وأمرته بتسليم جواز سفره ومنحته 20 يوماً لدفع الكفالة وفقاً لوثيقة قضائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news