أرسنال يعير المدافع ساليبا إلى مرسيليا الفرنسي

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

أعلن نادي أرسنال الإنجليزي لكرة القدم، عن انضمام مدافعه ويليام ساليبا إلى مارسيليا الفرنسي على سبيل الإعارة لموسم 2021 /‏ 2022. وذكر الموقع الرسمي للفريق الإنجليزي، أول من أمس، أن ساليبا قضى الموسم الماضي معاراً لمدة ستة أشهر لفريق نيس الفرنسي، حيث شارك المدافع البالغ من العمر 20 عاماً في 22 مباراة لينهي فريقه الموسم في المركز التاسع.

وأوضح أرسنال أن اللاعب الدولي الفرنسي الشاب انضم إلى الفريق قادماً من سانت اتيان في يوليو عام 2019، وقضى موسم 2019 /‏ 2020 معاراً للفريق ذاته حيث ساعدهم على الوصول إلى نهائي كأس فرنسا عام 2020.

وقال إيدو جاسبر المدير التقني بأرسنال: «لقد قررنا مع ويليام أنه من الأفضل أن يواصل تطوره بقضاء موسم آخر على سبيل الإعارة، لقد انضم إلينا وهو عمره 18 عاماً والآن لايزال عمره 20 عاماً لذلك هو يواصل التطور». ويستهل أرسنال مشواره في بطولة الدوري الإنجليزي بمواجهة برينتفورد في المرحلة الأولى من المسابقة يوم 13 من أغسطس المقبل.

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