مان سيتي مهتم بخدمات «القناص» البولندي ليفاندوفسكي

المصدر: حميد نعمان ■ دبي

كشفت وسائل إعلام إنجليزية، أمس، ومنها «ديلي ميل»، أن مانشستر سيتي، وأمام تعنت مسؤولي نادي توتنهام، واشتراطاتهم المالية الكبيرة، من أجل السماح بانتقال النجم الإنجليزي هاري كين، إلى مان سيتي، بدأ اهتمام «السيتيزن» يتجه إلى القناص البولندي، وأفضل لاعب في العالم للموسم الماضي، روبيرت ليفاندوفسكي، الذي لم يجدد عقده مع بايرن ميونيخ، والذي ينتهي في عام 2023.

وسبق لمدرب سيتي، الإسباني غوارديولا، أن درّب ليفاندوفسكي حين قاد سابقاً بايرن ميونيخ، ويعرف إمكاناته جيداً، رغم تقدمه في السن (32 عاماً)، ويعتبره واحداً من أفضل المهاجمين القادرين على تعويض رحيل الأرجنتيني أغويرو، إلى برشلونة الإسباني.

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