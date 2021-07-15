الاتحاد السعودي يعتمد مشاركة «الأخضر» بالصف الأول في كأس العرب

المصدر: الرياض ■ أ.ف.ب

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، أول من أمس، مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة كأس العرب التي ستقام في قطر، بالصف الأول، بناءً على تقرير الجهاز الفني للمنتخب الوطني. وبحسب موقع اتحاد اللعبة على الإنترنت فقد قرر المجلس في اجتماعه السماح للأندية المشاركة في مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين، ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بطلب طواقم تحكيم أجنبية للموسم الرياضي المقبل دون تحديد سقف لكل نادٍ.

وأضاف الاتحاد أنه سيستمر العمل بتحمل الأندية للتكاليف المالية للطاقم الأجنبي، واستيفاء كل الإجراءات التي تم اعتمادها الموسم الماضي بأن يصل الطلب مع إكمال كل الإجراءات الإدارية قبل 16 يوماً من إقامة المباراة بغض النظر عن مكان المباراة. وشهد الاجتماع تهنئة المنتخب الوطني للشباب لفوزه بلقب بطولة كأس العرب تحت 20 عاماً، والتي اختتمت أخيراً في مصر.

واطلع المجلس على تقرير استعدادات المنتخب الأولمبي للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020. وشهد الاجتماع عرضاً لرئيس لجنة الحكام، السويسري مانويل نافارو، لكل الاستعدادات الجارية للموسم الجديد والبرامج المنفذة والخطط المبرمجة. وأوضحت الأرقام أن الموسم الماضي شهد وجود 14 طاقم تحكيم أجنبياً في الدوري، من أصل 112 طلباً متاحاً للأندية، حيث أدارت الطواقم المحلية 226 مباراة.

14 طاقم تحكيم أجنبياً أداروا مباريات الدوري السعودي الموسم الماضي.

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