فان دايك يعود بعد غياب 270 يوماً.. وتدريبات بدنية تجهزه للموسم الجديد

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

أكد مدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب أن المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك أحرز تقدما جيدا في التدريبات مع استعداد اللاعب الهولندي الدولي للعودة عقب إصابة خطيرة في الركبة. وغاب فان دايك (30 عاما) عن الملاعب منذ خضوعه لجراحة في الركبة بعد إصابة في مباراة بالدوري الممتاز أمام إيفرتون في 17 أكتوبر الماضي، أي منذ 270 يوما. ويعمل فان دايك وجو غوميز (إصابة في الركبة)، وجويل ماتيب (الكاحل)، ورينت ألكسندر-أرنولد (عضلات الفخذ)، على تحسين لياقتهم، وشاركوا في تدريبات ليفربول في معسكره في سالزبورغ بالنمسا في بداية فترة الإعداد للموسم الجديد. وأبلغ كلوب موقع ليفربول على الإنترنت: «يجب أن أقول إن الأربعة يبدون في حالة جيدة».

وتابع: «لن يخوض فيرجيل وجو أكثر من مران واحد في اليوم خلال الأيام القليلة الأولى مع الفريق، لا أعرف بالتحديد متى يمكننا اتخاذ الخطوات التالية، لكن ذلك سيحدث في الأسابيع الأربعة المقبلة بالتأكيد». وأضاف: «جويل يبدو في حالة جيدة بالتأكيد، إنه الأقرب على الأرجح إلى التدريبات العادية. وتعرض ترينت لإصابة خطيرة، ولكنها الآن ليست إصابة كبيرة على ما أعتقد. إنه قريب ولكن في الوقت الحالي، ربما في الأيام الخمسة أو الستة المقبلة، لديه برنامج خاص».

فان دايك وجو غوميز وماتيب وارنولد يخضعون لتدريبات خاصة لتحسين لياقتهم البدنية.

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