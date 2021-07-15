سبّاحة وملاكم يحملان علم الجزائر في افتتاح الأولمبياد

المصدر: الجزائر ■ د.ب.أ

اختارت الجزائر سبّاحة وملاكماً لحمل علمها في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، المقرر في 23 الجاري. وكشفت اللجنة الأولمبية الجزائرية، مساء أول من أمس، عن أن السبّاحة آمال مليح، والملاكم محمد فليسي، هما من سيحملان العلم. وهذه هي المرة الأولى التي يقرر فيها المنظمون اختيار رجل وامرأة لحمل علم كل بلد في حفل افتتاح الأولمبياد. وتشارك الجزائر في الأولمبياد بـ44 رياضياً ورياضية يمثلون 14 لعبة.

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