المنتخب السوري يستضيف مبارياته في تصفيات المونديال بالأردن

المصدر: وكالات

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم اليوم عن اختيار ملاعب الاردن أرضا مفترضة له لخوض مبارياته البيتية في الدور الثالث الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022. وكتب الاتحاد على صفحته الرسمية أنه "استنادا لرغبة المدير الفني لمنتخبنا الوطني الكابتن نزار محروس وبناء على العلاقة الوطيدة التي تجمع الاتحاد العربي السوري لكرة القدم بنظيره الأردني ونظراً للقبول والترحيب الذي تلقاه منتخبنا من الأشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية تقرر أن يكون ملعب القويسمة في الأردن أرضا لمنتخبنا الوطني خلال الدور الحاسم من التصفيات المونديالية".

وكان الاتحاد السوري تعاقد مع محروس السبت الفائت خلفا للمدرب التونسي نبيل معلول. يذكر أن الاتحادين الدولي والآسيوي حظرا استضافة سوريا لاي نشاط رسمي في البطولات القارية والدولية بسبب الأوضاع الأمنية التي كانت تعيشها البلاد منذ نحو عشر سنوات. وأوقعت القرعة سوريا في المجموعة الأولى في الدور الثالث الحاسم المؤهل الى المونديال إلى جانب إيران وكوريا الجنوبية والعراق والإمارات ولبنان.

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