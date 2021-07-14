مكافأة مجزية للاعبي إيطاليا "أبطال أوروبا".. وإنجلترا ترد على جمهورها!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية بأن لاعبو المنتخب الإيطالي حصلوا على مكافآت مجزية بعد تتويجهم أبطالاً لأمم أوروبا، الأحد الماضي، على حساب المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح 3-2 (الوقت الأصلي والإضافي 1-1) في المباراة النهائية التي أقيمت على استاد ويمبلي في لندن وشهدت أعمال عنف ضد جماهير "الآزوري".

وذكرت الصحيفة أن كل لاعب في منتخب إيطاليا (26 لاعباً) سيحصل على مبلغ 250 ألف يورو مكافأة على الإنجاز الكبير، في وقت نال الاتحاد الإيطالي على جائزة مالية قدرها 34 مليون يورو المخصصة من الاتحاد الأوروبي للبطل، فيما حصل الاتحاد الإنجليزي على 30 مليون يورو بعد التأهل للمباراة النهائية، وقدم الأخير مكافأة لكل لاعب إنجليزي قدرها 200 ألف يورو.

وتأتي مكافآت الاتحاد الإنجليزي لنجوم المنتخب تزامناً مع حالة الغليان التي تسيطر على الشارع الإنجليزي وأحداث الشغب التي تسبب فيها الجماهير وصلت حد الاعتداء على مشجعي إيطاليا بالضرب بعد المباراة والانتهاكات العنصرية الموجهة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للاعبي "الأسود الثلاثة" راشفورد وسانشو وساكا - لكونهم من أصحاب البشرة السمراء- منتقدين شخصهم عقب إهدارهم ركلات الترجيح أمام إيطاليا.

يذكر أن كل منتخب مشارك في بطولة أمم أوروبا يحصل على مبلغ 10 ملايين يورو، مع تفاوت الجوائز كلما صعد منتخب إلى أدوار متقدمة.

وكان المنتخب الإيطالي قد استحق الفوز باللقب الأوروبي بعد تقديمه أداء رجولياً وتكتيكياً عالي المستوى أثار إعجاب المراقبين لاسيما أن الإنجاز لم يحسب للاعب بمفرده وإنما لكل عناصر المنتخب الذين تشاركوا في الإنجاز بدرجة قريبة من الإسهامات الفنية ابتداءاً من الحارس الشاب جوانليجي دوناروما والمدافعان الخبيران بونوتشي وكيليني وانتهاء بالأوراق الهجومية كييزا وانسيني وإيموبيلي.

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