دوناروما لم يكن يعلم بتتويج إيطاليا حين تصدى لركلة ساكا

المصدر: روما ■ أ.ف.ب

قال حارس مرمى المنتخب الإيطالي، جيانلويجي دوناروما، إنه لم يكن يدرك أن فريقه فاز على إنجلترا عندما تصدى للضربة الحاسمة من بوكايو ساكا في نهائي كأس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).

وكان دوناروما، (22 عاماً)، قد تصدى كذلك للضربة الترجيحية التي نفذها جادون سانشو، فيما اصطدمت محاولة راشفورد بالقائم، لتفوز إيطاليا على إنجلترا 3/‏‏ 2 بضربات الترجيح، بعد التعادل 1/‏‏ 1 عقب شوطين إضافيين في ملعب ويمبلي.

وكان رد فعل دوناروما صامتاً بعد تصديه لكرة ساكا، حيث سار بهدوء قبل أن يتجمع زملاؤه حوله للاحتفال بالفوز. لكنه أوضح أن رد فعله على مساعدة إيطاليا للفوز بلقب أمم أوروبا للمرة الأولى منذ عام 1968، كان بسبب عدم إدراكه النتيجة، وليست سيطرته على مشاعره.

وقال دوناروما في تصريحات لقناة «سكاي إيطاليا»: لم أكن أعلم أننا فزنا، نظرت إلى الحكم، وحاولت فهم أن كل شيء على ما يرام. وأضاف: التفت إلى زملائي وكانوا يركضون نحوي، ومن هنا بدأ كل شيء، لم أفهم ما يجري. وتم اختيار دوناروما كأفضل لاعب في البطولة، بعد أدائه الرائع في كل مباريات «يورو 2020».

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