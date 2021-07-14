اعتداء على سائق «الفورمولا 1» نوريس وسرقة ساعته

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

تعرّض سائق فريق ماكلارين، المشارك في بطولة العالم للفورمولا 1، البريطاني لاندو نوريس، لاعتداء وسرقة ساعته الفاخرة (تقدر بـ47 ألف يورو)، مساء أول من أمس، أثناء خروجه من ملعب ويمبلي الشهير، الذي استضاف المباراة النهائية لكأس أوروبا لكرة القدم، وانتهت بفوز المنتخب الإيطالي على نظيره البريطاني بركلات الترجيح، بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي. وتعرّض السائق الشاب لاعتداء تمت على إثره سرقة ساعته من قبل رجلين خلال صعوده إلى سيارته الـ«ماكلارين»، المركونة في موقف بالملعب اللندني.

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