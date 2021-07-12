"مجنون" في غرفة ملابس منتخب إيطاليا أثناء الاحتفال بكأس أوروبا (فيديو)

المصدر: متابعات - محمد الحتو

احتفل لاعبو المنتخب الإيطالي بطريقة هستيرية احتفالاً بتتويجهم أبطالاً لكأس أمم أوروبا لكرة القدم بعد الفوز على المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح 3-2 (الوقت الأصلي والإضافي 1-1).

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للنجم الإيطالي السابق دانييلي دي روسي الذي يعمل حالياً ضمن الجهاز الفني المساعد لمدرب المنتخب روبرتو مانشيني، يظهر خلاله بحالة جنونية مستجيباً لحالة الفرح العارمة بعد التتويج باللقب القاري للمرة الثانية في تاريخ "الآزوري".

DANIELE DE ROSSI DIVING ON THE TABLEEEEEEE, LEGEND 🇮🇹😂 pic.twitter.com/hqNlq5oTHG — Italian Football TV (@IFTVofficial) July 11, 2021

وقفز دي روسي كما كان يفعل حين يسجل في مرمى خصوم فريقه روما ولكن هذه المرة ليس على العشب الأخضر وإنما على طاولة طويلة قام بقية اللاعبين بسكب المياه عليها لتصبح لزجة ثم ارتمى عليها وسط صيحات اللاعبين داخل غرفة تبديل الملابس.

وكان ملفتاً مشهد دي روسي حين حمل اللاعب المصاب ليوناردو سبيناتزولا على ظهره ليضمن له الانضمام إلى زملائه والاحتفال باللقب وسط مشهد يكشف قيمة اللاعبين الكبار والقدامى حين يلتحقون بصفوف الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية.

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