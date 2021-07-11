برازيلية سبعينية تصدم الجماهير بمهارات نيمار ورونالدينيو!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لامرأة برازيلية سبعينية تداعب كرة القدم أمام شابين وسط ذهول الأخيرين والمارة.

وبدا من الفيديو أن المرأة تلعب كرة القدم على طريقة "سحرة السامبا" نيمار ورونالدينيو والأجيال السابقة للكرة البرازيلية التي اعتادت على إنجاب لاعبين يمتلكون المهارة العالية.

فقط بالبرازيل.. امرأة سبعينية تستمتع بالكرة pic.twitter.com/x7UwzvBRHb — Goalna (@Goalna) July 10, 2021

وتناقلت البرازيلية العجوز الكرة بين القدمين والرأس وحتى الرقبة، مما دفع متابعين للقول بأنها أم كل هؤلاء اللاعبين البارزين في أرض كرة القدم.

ويتزامن الفيديو مع نهائي بطولة كوبا أميركا بين الغريمين البرازيل والأرجنتين المقررة فجر اليوم الأحد، الحائرة بين صديقي الأمس في برشلونة نيمار وليونيل ميسي اللذان يبحثان عن اللقب الكبير.

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