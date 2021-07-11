دورتموند يحبط خطة تشلسي لضم هالاند

المصدر: لندن ■ د.ب.أ

كشفت تقارير صحافية في إنجلترا أن نادي تشلسي أبدى استعداده لدفع 175 مليون يورو للحصول على خدمات المهاجم ارلينج هالاند لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني، لكن الأخير أحبط خطط «البلوز»، حيث قال المدير الرياضي لدورتموند ميشائيل تسورك، إنه لايزال يرى مستقبل هالاند (20 عاماً) في دورتموند، وصرح لصحيفة «بيلد» الألمانية بقوله: «لم يتغير شيء، ونحن نضع خططنا للموسم المقبل على أساس وجود هالاند». بينما كشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية، أن تشلسي عازم على الصفقة، وحال إتمامها ستكون ثاني أغلى صفقة لانتقال لاعب بعد صفقة انتقال البرازيلي الدولي نيمار إلى باريس سان جيرمان الفرنسي مقابل 222 مليون يورو.

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