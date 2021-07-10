كريستال بالاس الانجليزي يوقع عقد احتراف للاعب عراقي

المصدر: محمد فاضل - دبي

أعلن نادي كريستال بالاس الانجليزي الذي يشارك في الدوري الانجليزي الممتاز عن توقيع عقد احترافي مع اللاعب العراقي الموهوب كاردو كاميران 18 سنة ليمثله في الاستحقاقات المقبلة وهو ثان لاعب عراقي يتم التعاقد معه كلاعب محترف بعد اللاعب ياسر قاسم الذي لعب مع نادي برايتون أند هوف ألبيون و اللعب مع نادي توتنهام هوتسبر ايضا.

يذكر ان اللاعب كاردو كاميران انضم مؤخرا للمنتخب الاولمبي العراقي وتسلم شارة القيادة.

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