صنز يتقدم على ميلووكي في نهائي السلة الأميركية «NBA»

المصدر: واشنطن ■ أ.ف.ب

كرّر فينيكس صنز على أرضه فوزه على ميلووكي باكس 118-108، أول من أمس، رغم تسجيل نجم الأخير اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو العائد من الإصابة 42 نقطة، إلا أنها لم تكن كافية لمنع الخسارة الثانية توالياً لفريقه في سلسلة الدور النهائي من الدوري الأميركي لمحترفي كرة السلة (NBA).

وبعدما عانى في بداية المباراة، استعاد صنز زمام الأمور، ليحكم قبضته على مجريات اللقاء، على الرغم من المحاولات المتكررة لباكس للعودة إلى أجواء المنافسة.

وباستثناء بعض الومضات بعد صافرة البداية، لم يظهر باكس في لباس الفريق القادر على فرض أسلوب لعبه، مظهراً بعض النقاط السلبية التي رافقته في خسارته المباراة الأولى 105-118 الثلاثاء، ما يمكن أن يشكّل حجر عثرة في سعيه لإحراز اللقب.

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