«ديربي مغاربي» في نهائي كأس الاتحاد الإفريقي اليوم

المصدر: جوهانسبرغ ■ أ.ف.ب

تتشابه ظروف ناديي الرجاء البيضاوي المغربي وشبيبة القبائل الجزائري، قبل مواجهتهما المرتقبة في «ديربي مغاربي»، اليوم، في المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإفريقي، التي يستضيفها ملعب «لاميتييه» في العاصمة البنينية كوتونو. وينشد الفريقان العودة إلى الواجهة القارية، الرجاء للمرة الأولى منذ 2018 عندما توّج باللقب للمرة الثانية في تاريخه بعد 2003، والشبيبة كان قد حصد اللقب ثلاث مرات متتالية بين العامين 2000 و2002، وبعدها غاب عن المنصات القارية.

كما أن كليهما فقد حظوظه في التتويج المحلي، حيث يحل الشبيبة ثامناً في ترتيب الدوري الجزائري، بينما الرجاء ثانياً في ترتيب الدوري المغربي خلف غريمه الازلي الوداد الذي يحتاج إلى نقطة للتتويج باللقب.

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