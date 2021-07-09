زيدان مستاء من العمل 13 ساعة.. ويحدد 4 وجهات للعودة إلى الملاعب

المصدر: متابعات - محمد الحتو

حدد الفرنسي زين الدين زيدان أربع وجهات فقط من أجل العودة لملاعب كرة القدم بعدما كان قد قدّم استقالته من قيادة ريال مدريد في نهاية الموسم المنصرم، وهي: بودو الفرنسي "النادي الأم الذي ترعرع وصنع فيه شهرته فيه"، ويوفنتوس الإيطالي الذي قاده لإنجاز دوري أبطال أوروبا، وريال مدريد الذي حقق معه تاريخاً كبيراً لاعباً ومدرباً، والوجهة الرابعة تتجسد في تدريب منتخب بلاده الذي أحرز معه لقب كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه عام 1998.

وقالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية على لسان صديق مقرب من الأسطورة الفرنسي إن زيدان رفض عروضاً من الخليج وانجلترا وأندية ومنتخبات آسيوية، موضحة أن زيدان أصيب بالإرهاق في الفترة الماضية بسبب الالتزام اليومي خلال تدريب الفريق الملكي إذ كان يصحو في السادسة صباحاً ولا ينام قبل السابعة مساء، إلى جانب صعوبات أيام المباريات".

وأضافت: "الوجهات الأربعة المفضلة لديه لن يختار غيرها من قناعته بأن كرة القدم لم تعد مسألة مال، لكن تتعلق بالعاطفة"، وختمت: "العائلة أول شيء لدى زيدان الآن، إنه يريد الاستمتاع معهم، وفعل ما لم يكن قادرا عليه أثناء العمل في التدريب".

يذكر ان زيدان قاد ريال مدريد للفوز بـ 11 لقبا خلال مسيرته التدريبية وسطر إنجازات تاريخية وأسهم في صناعة جيل جديد لريال مدريد أمتع من خلاله عشاق كرة القدم والفرقة الملكية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news