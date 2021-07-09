رونالدو مطلوب للعب مع نيمار وراموس"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشف موقع "فوت ميركاتو" بأن نادي باريس سان جيرمان أجرى اتصالات مكثفة أخيراً من اجل التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو لضمه اعتباراً من الموسم الجديد، مستغلاً غموض موقف إدارة "السيدة العجوز" من الإبقاء على "الدون" وإمكانية استغنائها عنه بمقابل مادي بدلاً من رحيله مجاناً عندما يصبح حراً في صيف 2022.

وقال الموقع الإيطالي الشهير إن باريس سان جيرمان ما زال على اتصال دائم مع خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو.

وكان رونالدو (36 سنة) قد سجل في الموسم الماضي 35 هدفا في 44 مباراة خاضها مع يوفنتوس الموسم الماضي، وينتظر مصيره في الموسم الجديد في ظل رغبة باريس سان جيرمان بالجمع بينه ونجوم آخرين مثل البرازيلي نيمار والوافدون الجدد للفريق يتقدمهم زميله السابق في ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس ولاعب وسط ليفربول الهولندي جورجينيو فينالدوم والمغربي أشرف حكيمي.

يذكر أن كريستيانو رونالدو احتفل أخيراً باعتباره أول شخص يصل عدد متابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" إلى 300 مليون شخص، حيث بات عدد متابعيه الآن أكثر من 310 ملايين شخص، فيما يبلغ قيمة المنشور الواحد لـ"الدون" أكثر من مليون يورو.

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