مدفيديف يودع «تنس ويمبلدون» من ثمن النهائي

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

خرج الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثانياً عالمياً من الدور ثمن النهائي لبطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب، بخسارته أمام البولندي هيربرت هوركاش الثامن عشر 6-2 و6-7 (2-7) و6-3 و3-6 و3-6 أمس. واستكمل مدفيديف وهوركاش مباراتهما بعدما توقفت أول من أمس بسبب المطر ثم الظلام والنتيجة 6-2 و6-7 (2-7) و6-3 و3-4.

ويلتقي هوركاش في الدور المقبل مع السويسري روجيه فيدرر الثامن عالمياً والساعي إلى اللقب التاسع في البطولة الإنجليزية. وبات هوركاش (24 عاماً) رابع بولندي يبلغ الدور ربع النهائي في ويمبلدون بعد فويتيك فيباك (1980) وييري يانوفيتش ولوكاش كوبوت (2013).

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