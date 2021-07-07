حرمان الجماهير من حضور سباق الماراثون في الأولمبياد

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

سيُطلب من الجماهير ألا تتجمع على امتداد الطرق خلال سباق الماراثون في أولمبياد طوكيو، بسبب المخاوف المتعلقة بجائحة فيروس كورونا، وفق ما أعلن المنظمون أمس.

قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق الحدث المؤجل، تزداد المخاوف بشأن ارتفاع حالات الاصابة بفيروس كورونا في اليابان.

وقال المنظمون في بيان بشأن الماراثون وسباقات الجري إنه «في ضوء الوضع الحالي المتعلق بجائحة كوفيد-19، سيكون من الضروري تقليل خطر الإصابة من خلال تقييد حركة الجمهور». وتابع «لذا تَقرّر الطلب من الجمهور الامتناع عن التواجد على طول المسار».

كان الماراثون محط جدل في التحضيرات للاولمبياد الذي ينطلق في 23 الشهر الجاري، عندما تم نقله إلى مدينة سابورو في جزيرة هوكايدو شمال طوكيو لتجنب حرارة الصيف المرتفعة في العاصمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news