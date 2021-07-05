خسائر فادحة للضرائب في إسبانيا.. ميسي بـ 120 ألف شخص

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "أوليه" الأرجنتينية بأن مواطنها ليونيل ميسي سيكبد إسبانيا خسائر مالية فادحة تقدر بـ 50 مليون سنوياً إذا لم يجدد عقده مع النادي الكاتالوني ورحل عن "الليغا"، مشيرة إلى أن "البرغوث" أحد أكثر الأشخاص دفعاً لمصلحة الضرائب هناك، إذ دفع لها أكثر من 370 مليون يورو منذ تجديده عام 2017.

وقالت الصحيفة: "هناك أكثر من أزمة تقف حائلًا أمام برشلونة ورئيسه الحالي خوان لابورتا، في تجديد عقد ميسي على رأسها الرواتب السنوية والتي يجب على النادي الكتالوني تخفيضها حتى لا تتأثر أرصدته في الأشهر المقبلة".

وأضافت: "ميسي أصبح لاعبا جديدا ومن هنا يرفضون العقد الجديد من برشلونة لاستمرار الأرجنتيني حتى يعيد هيكلة الرواتب لجميع اللاعبين".

وفجرت الصحيفة مفاجأة من العيار الثقيل بتأكيدها أن المبلغ الذي يدفعه ميسي يعادل ما يدفعه 120 ألف شخص من الطبقة المتوسطة.

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