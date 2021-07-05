ثنائي برشلونة متهم بـ"التمييز العنصري" ضد عامل فندق ياباني

المصدر: متابعات - محمد الحتو

دافع نجم برشلونة الإسباني أنطوان غريزمان عن نفسه أمام الانتقادات الأخيرة التي وجهت له على خلفية مقطع الفيديو الساخر الذي انتشر أخيراً وظهر فيه مع زميله عثمان ديمبلي يسخران من أحد عمال فندق في اليابان أثناء إصلاح التلفاز في الغرفة الفندقية.

وقال غريزمان على حسابه في "تويتر": "لطالما كنت ضد جميع أشكال التمييز العنصري في كل مكان، لقد انتشر مقطع لإظهاري بغير شخصيتي خلال الأيام الماضية، لكنني أرفض كل الاتهامات التي وجهت لي".

واختتم: "أعتذر لأصدقائي اليابانيين إذا كنت قد آذيتهم في الفيديو".

وانتقدت وسائل الإعلام الفرنسية ثنائي المنتخب الفرنسي ديمبلي وغريزمان، واصفة الواقعة بأنها "تمييز عنصري"، الأمر الذي دفع غريزمان للخروج إلى الرأي العام الفرنسي للاعتذار.

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