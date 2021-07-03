جواو فيليكس يخضع لعملية جراحية

المصدر: مدريد ■ أ.ف.ب

خضع نجم الوسط البرتغالي جواو فيليكس، لعملية جراحية في كاحله الأيمن، أمس الجمعة، في بورتو، وذلك بحسب ما أعلن فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني.

وقال أتلتيكو في بيان، إن «جواو فيليكس أجرى عملية جراحية في كاحله الأيمن على يد البروفيسور نييك فان دايك من جامعة أمستردام. أجريت العملية الجراحية صباح أمس في بورتو، تحت إشراف الخدمات الطبية في أتلتيكو مدريد».

ولم يحدّد بطل الدوري الإسباني المدة التي يحتاجها اللاعب للتعافي، لكن الصحافة الإسبانية أشارت إلى أنه قد يغيب عن الملاعب لمدة شهرين، وبالتالي سيعود إلى نادي العاصمة في مستهلّ موسم 2021-2022.

وعانى ابن الـ21 عاماً، الذي انضم لأتلتيكو من بنفيكا في صيف 2019 مقابل 127 مليون يورو، لفترة طويلة كاحله الذي تلقى ضربة في 21 نوفمبر 2020 ضد بايرن ميونيخ الألماني، في دور المجموعات لدوري الأبطال.

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