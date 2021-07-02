يوفنتوس يعرض رونالدو للبيع بسعر صادم

المصدر: متابعات - محمد الحتو

يسعى يوفنتوس الإيطالي إلى الاستغناء عن خدمات الرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية بعدما أمضى "الدون" ثلاثة مواسم لاعباً لنادي "السيدة العجوز"، من خلال عرضه للبيع بسعر "صادم".

وكشفت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية بأن يوفنتوس مستعد لبيع رونالدو مقابل 29 مليون يورو فقط، وذلك من أجل توفير مبلغ 87 مليون يورو قيمة المبلغ الذي يجب تأمينه في حالة أراد النادي الإبقاء على رونالدو.

ويبدو رونالدو الذي لعب لليوفي قادما من ريال مدريد في 2018 مقابل 105 ملايين يورو، قريب من الانتقال إلى أحد ثلاثة أندية هي: مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وريال مدريد.

يذكر أن رونالدو حقق أرقاماً قياسية خلال تجربته في الدوري الإيطالي، وسجل لليوفي 101 هدف في 133 مباراة، على الرغم من بلوغه الـ 36 سنة، كما فاز مع "البيانكونيري" بلقب الدوري الإيطالي مرتين.

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