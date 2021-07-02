"كلاسيكو" برشلونة وريال مدريد في إسرائيل

المصدر: متابعات - محمد الحتو

أعلن نادي برشلونة على حسابه الرسمي في "تويتر" بأنه سيواجه ريال مدريد بمباراة ودية يوم الثلاثاء 20 يوليو الجاري، في إسرائيل، تجمع أساطير الناديين الإسبانيين العريقين.

وذكر برشلونة أن المباراة ستشهد مشاركة نجومه السابقين يتقدمهم رونالدينيو، ريفالدو، ديكو، جون أندون، جويكوتكسي، ميكيل سولير، جويليرمو أمور، جيزكا مينديتا، إلى جانب خافيير سافيولا.

وأوضح النادي في بيان اليوم الجمعة: "إن سبب إقامة المباراة في إسرائيل يأتي بالتزامن مع إطلاق معرض برشلونة بمدينة تل أبيب، والذي سيُفتتح في يوليو وحتى أغسطس المقبلين".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news