بالصور.. ضربة صاعقة لساق لاعب أوكرانيا تبعده عن أمم أوروبا

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تسبب المدافع السويدي الصلب ماركوس دانييلسون في إصابة المهاجم الأوكراني أرتيم بسيدين، خلال مواجهة المنتخبين، أمس الثلاثاء، في دور الـ16 من بطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم، وحرمانه استكمال المغامرة مع منتخب بلاده نظراً لخطورة حالته وحاجة ركبيته إلى الخضوع لفحوصات طبية مكثفة.

ولم يتوان حكم مباراة أوكرانيا والسويد عن إشهار البطاقة الحمراء في وجه دانييلسون لتدخله العنيف الذي أفقد منتخب بلاده الاتزان نتيجة اللعب منقوص الصفوف في الشوط الإضافي الثاني وهو ما استثمره منتخب أوكرانيا واقتنص هدف الفوز في الثواني الأخيرة قبل انتقال المباراة إلى ركلات ترجيح لينتصر الأوكراني 2-1.

وسيواجه المنتخب الأوكراني نظيره الإنجليزي في الدور ربع النهائي السبت المقبل.

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