أنفق نصف مليون يورو في 6 ساعات.. الصغير هالاند يوضح!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

كشفت صحيفة "سبورت تايم" اليونانية بأن النرويجي إيرلنغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند الألماني أنفق 500 ألف يورو في فترة زمنية لا يمكن تصديقها أثناء إجازته في اليونان قبل عودته إلى ألمانيا استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة إن "هالاند أنفق نصف مليون يورو في مطعم بجزيرة ميكونوس خلال 6 ساعات فقط"، الأمر الذي أثار ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع الجماهير لانتقاد تصرف اللاعب ومنهم من وصفه بأنه متهور وأن حياة الشهرة جرفته خصوصاً أنه مقتبل العمر (20 سنة).

ولم يقف هالاند مكتوف الأيدي بل خرج إلى الجماهير للتعليق على الواقعة، وقال عبر حسابه في "تويتر": "أعتقد أن المطعم نسي تقديم الأطباق الرئيسية. هذا الخبر مزيف"، ليكذب ما ورد في الصحيفة اليونانية.

يذكر أن هالاند أحد أبرز اللاعبين في العالم حالياً ومرشح بقوة للانتقال من بروسيا دورتموند نحو ريال مدريد أو برشلونة في الدوري الاسباني لا سيما بعد الزيارة الأخيرة التي أجراها لإسبانيا بصحبة وكيل أعماله بانتظار تحديد مستقبله قريباً.

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