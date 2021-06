بالفيديو: مشجع متهور يتسبب بكارثة حقيقية في سباق فرنسا للدراجات!

تسبب مشجع في سقوط جماعي للدراجين المشاركين في اليوم الأول من النسخة الـ108 لطواف فرنسا للدراجات الهوائية، أمس السبت، وذلك قبل 45 كيلومترا من خط النهاية.

وتناقل عشاق الدراجات الهوائية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الحادثة بشيء من الكوميديا، لكن الألم كان كبيراً لمنظمي السباق والمتسابقين الذين تدربوا طوال الموسم من أجل المشاركة في الحدث العريق لكن مشجع يحمل لوحة تشجيعية اصطدم بالدراج الألماني توني مارتن على جانب الطريق وسط تكدس الدراجين وبمجرد فقدان الأخير اتزانه سقط ليؤثر على مسار كل المتسابقين خلفه وأسقطهم أرضاً!.

وكان المستفيد الأكبر من الحادثة الدراج الفرنسي جوليان ألافيليب الذي كان متجاوزاً موقع السقوط الجماعي للدراجين واستمر في طريقه نحو خط النهاية بمعدل سرعته وبحسب الخطة المرسومة من فريقه.

This dumb dumb just took out half the top contenders. On day 1 : Stage 1 !!! #TourDeFrance pic.twitter.com/faAbqOw0Qz

Crazy crash at Tour De France 2021 🇫🇷



A fan who was holding a message to her grandparents & grinning for the cameras took out most of the peloton with a cardboard sign 🚴‍♀️ 🚴‍♂️ 🚴 #TDF2021 pic.twitter.com/OEZmiSjBE9