المطوع: في القلب غصّة رغم «عمادة لاعبي العالم»

المصدر: الكويت ■ أ.ف.ب

أبدى الكويتي بدر المطوع، بعد تنصيبه عميداً للاعبي كرة القدم الدوليين، حسرةً على تراجع مستوى منتخب بلاده في الآونة الأخيرة، مشيراً إلى فخره بالانفراد بالرقم العالمي لعدد المباريات الدولية (185).

وجاء ذلك خلال مباراة الكويت والبحرين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العرب، والتي خسرها الأزرق 2-0، أول من أمس.

وقال المطوع في تصريح صحافي: «اللقب مصدر فخر واعتزاز من دون أدنى شك، لكن تبقى في القلب غصة، فهي ليست اللحظات المثالية للمنتخب الذي يتوالى خروجه من المنافسات واحدة تلو الأخرى في فترة صعبة».

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