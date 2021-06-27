البريطاني فرح خارج «أولمبياد طوكيو»

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

فشل بطل المسافات الطويلة البريطاني مو فرح (38 عاماً) في حجز بطاقة التأهل إلى أولمبياد طوكيو، بعد إخفاقه في تصفيات سباق 10 آلاف متر أول من أمس في مانشستر. وفيما حصل العداء، البالغ 38 عاماً، على سباق مخصص له من أجل التأهل في التصفيات البريطانية، سجل 27:47 دقيقة، أي أقل بـ20 ثانية من الحد الأدنى للتأهل، علماً بان المهلة المحددة لحجز بطاقة التأهل تنتهي في 29 الجاري. ومن المتوقع أن يعلن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى تشكيلته المشاركة في الاولمبياد الثلاثاء المقبل، وللمرة الأولى منذ 2004 لن يكون فرح ضمنها.

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