هاليب.. تنسحب من «تنس ويمبلدون»

المصدر: لندن ■ أ.ف.ب

أعلنت الرومانية سيمونا هاليب أنها لن تدافع عن لقب بطولة ويمبلدون لكرة المضرب، ثالثة البطولات الأربع الكبرى التي تنطلق الإثنين، وذلك لعدم تعافيها من إصابة في ربلة الساق.

وقالت الرومانية التي توجت بلقب البطولة الإنجليزية عام 2019 من دون التمكن من الدفاع عن اللقب في 2020، بسبب إلغائها نتيجة تداعيات فيروس كورونا، إنه «بحزن كبير، أعلن انسحابي من البطولة، لأن ربلة ساقي لم تتعاف بالكامل».

وتوجت ابنة الـ29 باللقب على ملاعب عموم إنجلترا بفوزها في نهائي 2019 على الأميركية سيرينا وليامس، لتنال بذلك لقبها الكبير الثاني، بعد الذي أحرزته في 2018 في رولان غاروس الفرنسية على حساب الأميركية الأخرى سلون ستيفنز.

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