بالصور.. حملوا معلّق المباراة وألقوه خارج الملعب!

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمعلق رياضي محمولاً من مجموعة مشجعين في طريقهم لإلقاءه خارج الملعب خلال مباراة جمعت فريقي أشانتي كوتوكو وكاريلا في الجولة الـ30 من الدوري الغاني لكرة القدم.

بدأت القصة عندما احتسب الحكم ركلة جزاء لفريق أشانتي كوتوكو في الدقائق الأخيرة من المباراة بعد عرقلة حارس مرمى نادي كاريلا لأحد لاعبي الخصم داخل المنطقة، وجاء منها الهدف الثاني ليفوز كوتوكو 2-1، ولكن الإعادة التلفزيونية أظهرت أن حارس المرمى كان قد لمس الكرة قبل أن يحتك مع اللاعب، الأمر الذي دفع معلق المباراة لإبداء رأيه حول القرار، بقوله إنه لم يكن صحيحاً.

ولم يكد المعلق ينهي تعليقه على الحالة الكروية حتى اقتحم مشجعون كابينة التعليق وحملوه ليلقوا به خارج الملعب اعتراضاً على رأيه، فضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالحادثة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news