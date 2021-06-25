إغلاق صفحة مرتضى منصور على "فيسبوك"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

تعرض الحساب الرسمي لرئيس نادي الزمالك المصري المجمد مرتضى منصور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى الإغلاق بقرار من وزارة الشباب والرياضة، وذلك بعد 48 ساعة من نجاحه في إعادتها.

وذكرت وسائل الاعلام المصرية وموقع روسيا اليوم بأن أهمية صفحة منصور على موقع "فيسبوك" زادت بعدما أصبحت متنفسا للتواصل مع محبيه وعرض جميع الفيديوهات التي يقوم بنشرها، في ظل الحظر الإعلامي المفروض عليه، بعد قرار اللجنة الأولمبية بإيقافه ومنعه من الظهور الإعلامي.

وأوضحت أن أن مرتضى منصور أعلن عبر صفحته الثانية على "فيسبوك" أنه نشر فيديو جديد قبل ان يتم حذف المنشور لأسباب غير معروفة، مشيرة إلى أن الإغلاق جاء بعدها.

ويتابع صفحة مرتضى منصور عدد كبير يصل إلى أكثر من مليونين و600 ألف شخص، وموثقة بالعلامة الزرقاء.

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