عمرو وردة يضع حداً للجدل.. ويعلن خطوبته

المصدر: متابعات - محمد الحتو

وضع اللاعب الدولي المصري عمرو وردة، المحترف في نادي باوك سالونيكا اليوناني، حداَ للجدل الذي رافقه طوال السنوات الماضية بسبب سلوكياته الخارجة عن النص، وأعلن أخيراً عن خطوبته في حفل عائلي.

وذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن "عمرو وردة (28 عاماً) أقام حفل خطوبته في سرية تامة، مكتفيا بحضور أهله وأهل خطيبته، ولم يوجه الدعوة لزملائه سواء في المنتخب المصري أو في الوسط الرياضي بشكل عام".

ويلعب عمرو وردة في اليونان منذ رحيله عن الأهلي المصري صيف 2015، ودافع عن ألوان أندية بانيتوليكوس، وباوك سالونيكا، وتروميتوس، ولاريسا، وفولوس.

وكان اسم وردة قد ارتبط بواقعة تحرش شهيرة بفتاة قامت بنشر رسائل فاضحة أرسلها إليها، وخسر على إثر ذلك مكانه في منتخب مصر خلال بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت في مصر 2019، قبل أن يتدخل زملاءه محمد صلاح وأحمد المحمدي وبقية اللاعبين لرفع العقوبة عنه ويعود للمنتخب، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل تعداه بوقائع أخرى خارج النص خلال رحلته الاحترافية في اليونان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news