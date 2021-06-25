قرار صعب بانتظار مدرب اسود الرافدين كاتانيتش

المصدر: محمد فاضل - دبي

ينتظر مدرب منتخب العراق لكرة القدم السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، قراراً صعباً يتوجب اتخاذه بين تقديم شكوى للاتحاد الدولي "الفيفا" للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة منذ ستة أشهر والبالغة نحو 600 الف دولار أو المجازفة بموقعه مديراً فنياً للمنتخب الوطني وبين اعطاء مسؤولي الكرة العراقية فرصة التقاط الانفاس قبل ثلاثة استحقاقات كروية قوية تنتظر اسود الرافدين وهي تصفيات كاس العالم المقبلة وكاس العرب وخليجي 25.

وذكر موقع ونون الاخباري انه على الرغم من الوعود الكثيرة التي تلقاها المدرب من قبل المسؤولين في الاتحاد العراقي لكرة القدم ووزارة الشباب والرياضة بتسديد مستحقاته اليه الا ان ذلك لم يحدث، مما دعا المدرب السلوفيني الى ان ينوه الى امكانية تقديم استقالته خلال 10 ايام اذا لم يتسلم رواتبه المتأخرة لكنه لم يستقيل بالرغم من انتهاء المهلة التي حددها سابقا قبل ان يمنح الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم مهلة 48 ساعة جديدة مما يعكس تردده باتخاذ القرار.

ونقل نفس الموقع الاخباري عن رئيس الهيئة اياد بنيان تصريحات مفادها أن رواتب السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، سيتم تسديدها بعد إطلاق وزارة المالية، الميزانية المخصصة لاتحاده.

يذكر أن عقد المدرب كاتانيتش ينتهي في الـ30 من أغسطس المقبل.

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