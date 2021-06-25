حكم متهم بمساعدة البرازيل على الفوز أمام كولومبيا

المصدر: برازيليا ■ أ.ف.ب

انتزعت البرازيل، حاملة اللقب، فوزاً جدلياً في الرمق الأخير على كولومبيا 2-1، أول من أمس، في ريو دي جانيرو، ضمن الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة كوبا أميركا لكرة القدم، لتحافظ على سجلها الجيد بثلاثة انتصارات متتالية. وبعد تقدم كولومبيا بهدف «أكروباتي» منذ الدقيقة العاشرة عن طريق لويس دياش، سجل فيرمينو التعادل للبرازيل في الدقيقة 78، لكن الهدف المثير للجدل كان في الوقت بدل الضائع، بعد أن تسبب الحكم الأرجنتيني «بيتانا» في هدف الفوز للبرازيل.

وخلال بناء هجمة برازيلية، سدد نيمار كرة فاصطدمت بالحكم، لكنه أصر على استمرار الهجمة، وسط غضب كبير من لاعبي كولومبيا، ومن عرضية سجل كاسيميرو الفوز للبرازيل في الدقيقة العاشرة من الوقت بدل الضائع (90+10). وشنّت الجماهير الكولومبية حملة على بيتانا في مواقع التواصل الاجتماعي، واصفة إياه بـ«اللاعب رقم 12» مع البرازيل. وأكد بيتانا، حكم نهائي مونديال 2018، على صحة الهدف، بعد استشارة حكم الفيديو المساعد.

احتسب هدف الفوز للبرازيل في الدقيقة (90+10) رغم ارتداد الكرة منه.

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