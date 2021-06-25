منتخب السيدات مع لبنان في تصفيات كأس آسيا

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت قرعة تصفيات كأس آسيا للسيدات المقررة في الهند 2022، والتي سحبت صباح أمس، في مقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بكوالالمبور، وقوع المنتخب في المجموعة الرابعة مع منتخبات ميانمار وغوام ولبنان.

ويُشارك في التصفيات 28 منتخباً تم تقسيمها إلى ثماني مجموعات.

وضمت المجموعة الأولى الصين تايبيه، البحرين، تركمانستان ولاوس، والثانية منتخبات فيتنام، طاجيكستان، المالديف وأفغانستان، والثالثة كوريا الشمالية، سنغافورة، العراق وإندونيسيا، والخامسة منتخبات كوريا الجنوبية، أوزبكستان ومنغوليا، والسادسة منتخبات الفلبين، هونغ كونغ ونيبال، والسابعة الأردن، إيران وبنغلاديش، والثامنة تايلاند، فلسطين وماليزيا.

وقالت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيسة لجنة كرة القدم النسائية، أمل بوشلاخ في تصريح صحافي:

«اللجنة اعتمدت برنامج المنتخب للتصفيات الذي سيشهد تجمعات داخلية ومعسكراً خارجياً ولعب مباريات ودية مع منتخبات آسيوية، بهدف زيادة الخبرة والاحتكاك قبل خوض المعترك الآسيوي».

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