برشلونة يحتفل بعيد ميلاد ميسي ويأمل بقاءه

المصدر: برشلونة ■ أ.ف.ب

بعث نادي برشلونة الإسباني بالتهنئة إلى هدافه وقائده، الأرجنتيني ليونيل ميسي، بمناسبة عيد ميلاده الـ34، الذي صادف أمس، في الوقت الذي مازال الغموض يحيط بمستقبله مع النادي الكاتالوني. ميسي، الذي حطم كل الأرقام القياسية خلال مسيرته المذهلة مع برشلونة، ينتهي عقده بنهاية الشهر الجاري، ولم يتوصل حتى الآن إلى اتفاق بشأن تجديد تعاقده، واحتفى برشلونة بعيد ميلاد ميسي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال عرض مجموعة من أفضل 10 أهداف له، ويأمل النادي أن يكون عيد ميلاده بمثابة بشرى خير بشأن مستقبله المعلق مع النادي الكاتالوني.

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