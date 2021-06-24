الجماهير الفرنسية ترمي رونالدو بزجاجات كوكا كولا.. وهذا ردّ "الدون"

المصدر: متابعات - محمد الحتو

فاجأت جماهير فرنسية النجم كريستيانو رونالدو خلال مبارة البرتغال مع فرنسا (2-2) في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لنهائيات كأس أمم أوروبا لكرة القدم بعدما قذفت عليه زجاجات المشروب الغازي "كوكا كولا" أثناء احتفاله بالتسجيل في مرمى "الديوك".

وأظهرت الصور الواردة من استاد "بوشكاش أرينا" في المجر عبر "تويتر" تعرض رونالدو للسخرية والقذف بزجاجات "كوكا كولا"، وذلك رداً على حركته الشهيرة التي تصدر فيها المشهد تماماً خلال الأيام الماضية للبطولة حين أبعد زجاجتين من المشروي الغازي من أمامه واستبدلهما بزجاجة مياه.

وفي المقابل، لم يرد رونالدو على تصرف الجمهور الفرنسي مفضلاً التركيز في المباراة، لكنه بدا بصورة هزيلة خلال اللقاء ولم يقدم المستوى المطلوب على الرغم من تسجيله هدفين من ضربتي جزاء.

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