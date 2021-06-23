بالفيديو: ليفربول يحتفي بـ 4 سنوات مع محمد صلاح

المصدر: متابعات - محمد الحتو

نشر نادي ليفربول الإنجليزي على حسابه في "تويتر" سلسلة فيديوهات لعدد من أبرز الأهداف التي أحرزها النجم المصري محمد صلاح بقميص "الريدز"، وذلك احتفالاً بمرور أربعة أعوام على توقيع "الفرعون" عقد انتقاله للنادي العريق في صيف 2017 قاماً من روما الإيطالي مقابل 45 مليون يورو.

ومثّل محمد صلاح، فريق ليفربول في 203 مباراة، سجل فيها 125 هدفا حتى الآن، وكتب النادي على إحدى التغريدات عبارة: "ليس هناك مستحيل مع صلاح".

وصادف أمس الثلاثاء يوم إبرام صفقة انتقال صلاح لليفربول الذي رصد عبر منصاته لحظات الإنجازات أولاً بأول -أهدافاً واحتفالات وأفراح بتسجيل الأهداف- وبث الفيديوهات من زوايا غير تقليدية احتفالاً بهذه المناسبة.

يذكر أن محمد صلاح قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا 2019 ولقب الدوري الإنجليزي 2020.

سلسلة تغريدات ⏪ أفضل أهداف @MoSalah بقميص الريدز.. 🔥



البداية بالتأكيد ستكون بهدفه الأول مع ليفربول! ⚽pic.twitter.com/Za9hEVQ52R — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 22, 2021

يعرف طريق المرمى جيدًا 😍pic.twitter.com/AzEtPhBYnS — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 22, 2021

شاهدنا هذا الهدف أكثر من 965641 مرة! 👇pic.twitter.com/qYiLpYfJSS — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 22, 2021

ومن ينسى هذا الهدف وهذا الاحتفال! 😍pic.twitter.com/NLlHNPSUlI — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 22, 2021

🚀 هكذا يسدد محمد صلاح 🚀pic.twitter.com/4ytkrHkTK2 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) June 22, 2021

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