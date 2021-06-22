السماح بحضور 10 آلاف مشجع حداً أقصى في الأولمبياد

المصدر: طوكيو ■ أ.ف.ب

أنهى منظمو أولمبياد طوكيو، أمس، شهوراً من التكهنات مع إعلانهم السماح بحضور 10 آلاف مشجع حداً أقصى في كل منشأة رياضية، قبل قرابة الشهر من انطلاق الحدث العالمي المؤجل، مضيفين أن المنافسات قد تقام خلف أبواب موصدة في حال ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

يشكل هذا القرار نبأ ساراً للرياضيين الذين سيحظون بدعم جماهيري ولو خافتاً نسبياً مقارنة بالنسخ السابقة بدلاً من المنافسة أمام مدرجات فارغة، وذلك بعد قرار حظر المتفرجين القادمين من الخارج في مارس الماضي.

وقال المنظمون في بيان «في ضوء القيود الحكومية المتعلقة بالأحداث العامة، سيُسمح بحضور جماهيري بنسبة 50% من سعة كل منشأة، وبحد أقصى يصل إلى 10 آلاف شخص في كل منها»، مع الالتزام بأيهما أقل.

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