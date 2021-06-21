برشلونة يفكر بضم كريستيانو رونالدو.. مفاجأة من لابورتا

المصدر: دبي-الامارات اليوم.

كشفت صحيفة "اس" الاسبانية في تقرير لها اليوم الاثنين أن خوان لابورتا رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة تبدو الإسباني، اطلق العنان لخياله وبات يفكر جديا في "صفقة تبدو مستحيلة" بضم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي الى صفوف فريقه برشلونة ليضعه الى جوار منافسه الارجنتيني ليونيل ميسي واللعب معا في "الليغا" الاسبانية.

وذكرت الصحيفة ان طريقة دفع مبلغ انتقال رونالدو لم يتم التفكير به حتى الآن، لكن هنالك العديد من الأمور المطروحة على الطاولة مثل تقديم عدد من اللاعبين للفريق الايطالي على رأسهم أنطوان غريزمان وسيرجي روبرتو وفيليب كوتينيو.

وأكدت الصحيفة أنه "قوبلت فكرة لابورتا بالحماس من قبل من حوله. إنها لقطة طويلة، لكن حتى التفكير في جمع رونالدو وميسي معًا هو ضربة عبقريّة. سيكون ذلك بمثابة دفعة قوية للليغا، التي غابت كثيرًا عن قائد البرتغال منذ رحيله عن ريال مدريد في 2018 متوجها الى فريقه الحالي يوفينتوس".

ويتوقع أن تؤدي هذه الصفقة الى زيادة ايرادات النادي الكاتالوني من خلال جمع اكبر اسمين في كرة القدم، لكن الصفقة لم يتم التقدم بها حتى الان بشكل رسمي، كما لا يعلم أحد رأي رونالدو الذي ما زال مصيره غامضا مع النادي الايطالي.

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